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НовостиОбщество1 июня 2023 21:20

Медведев заявил о выпуске более 600 новых российских танков в 2023 году

Медведев: уровень выпуска военной техники в России стал фантастическим
Сергей КУДРИН
Медведев заявил о выпуске более 600 новых российских танков в 2023 году

Медведев заявил о выпуске более 600 новых российских танков в 2023 году

Фото: REUTERS

Практически по всем параметрам военной промышленности Россия вышла на фантастический уровень. Только за 2023 год страна выпустила более 600 новых танков, а в ряды военнослужащих были приняты 134 тыс. человек. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Мы по большинству параметров выпуска военной техники, специальной техники, средств поражения вышли на тот уровень, который какое-то время назад казался фантастическим... Только в этом году наша промышленность выпустила больше 600 танков», - заявил Медведев.

Соответствующий пост Медведев выложил в своих социальных сетях, по итогу рабочей поездки в Волгоградскую область.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в России ведётся разработка новейшей РСЗО «Сарма», которая сможет вести огонь управляемыми, умными снарядами. Другая российская разработка - САО «Мальва» - уже полностью протестирована, и в ближайшее время поступит на вооружение ВС РФ.