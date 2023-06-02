Министры иностранных дел стран БРИКС выступили за мирное урегулирование украинского конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

1-2 июня 2023 года в Кейптауне проходит встреча глав Министерств иностранных дел стран-участниц БРИКС (России, Бразилии, Китая, Индии и ЮАР). От РФ в саммите принимает участие глава МИД Сергей Лавров, и в ходе обсуждения все стороны высказались за необходимость мирного урегулирования украинского конфликта.

Помимо совместного заявления о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, БРИКС также совместно призвала все стороны зерновой сделки добросовестно исполнять взятые на себя обязательства, в рамках этого договора. В первую очередь это коснулось западных стран и Украины.

Помимо прочего, на встрече в Кейптауне обсуждалась вспышка насилия в Судане. Страны БРИКС призвали немедленно остановить конфликт и дать мирному населению доступ к гуманитарной помощи.

Ранее KP.RU сообщил о том, что Бразилия предложила странам-союзницам по БРИКС отказаться от доллара из-за политики односторонних санкций США, посредством введения собственной международной валюты.