Студия YBW снимет полнометражный фильм про знаменитую группу «Руки вверх!» Фото: Иван МАКЕЕВ

В России снимут полнометражный фильм про группу «Руки вверх!». Займётся этим студия Yellow, Black & White (YBW), а сценарий к кинокартине написали Сергей Калужанов («Время первых», сериал «Мажор») и Михаил Погосов («Эскортница», «Последний шанс»). Об этом сообщили «Ведомости».

Данные о том, кого возьмут сценаристами нового фильма, были опубликованы в телеграм-канале «Новости кинопроизводства». Источники «Ведомостей» же сообщают, что в настоящий момент Фонд кино рассматривает заявку фильма про группу «Руки вверх!». Информации о сценарии не много, однако источники уверяют, что он не похож на классический около-комедийный байопик.

Предполагается, что режиссёром кинокартины станет автор драмы «Счастье» и комедии «Коктейль для звезды» Аскар Узабаев. Другие подробности пока держат в секрете.

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