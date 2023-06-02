El Pais: Украина может получить от НАТО только частичные гарантии безопасности Фото: REUTERS

Обозреватель издания El Pais Мария Р. Саукильо написала большую статью, посвящённую будущим шагам НАТО в отношении Украины, и в целом перспективам Киева в этом направлении. По её мнению, страны альянса не примут Украину в свои ряды, так как побоятся ещё сильнее эскалировать напряжённость между Западом и Россией.

«Несмотря на надежды Киева, <…> как военный альянс, так и его союзники не хотят пока предлагать ему гарантии безопасности в виде обязательств по взаимной обороне», - констатирует Саукильо.

НАТО является гарантом безопасности всех стран, которые входят в альянс. Если Украина станет частью НАТО, или же получит какие-либо значимые гарантии безопасности, это будет означать прямую конфронтацию с Россией. Именно поэтому Киев, несмотря на долгие ожидания и громкие заявления, до сих пор не принят в альянс, и вряд ли будет принят до полного завершения конфликта.

Ранее KP.RU сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил об угасании надежды на вступление в НАТО.