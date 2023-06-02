Бывший вице-премьер Украины Табачник назвал Зеленского прикрытием группы олигархов-грабителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник, занимавший этот пост с 2002 по 2007 годы, а также экс-министр образования и науки (с 2010 по 2014), назвал украинского президента Владимира Зеленского прикрытием, аватаром для группировки олигархов, занимающейся разграблением страны и поставок западной помощи. Об этом политик заявил агентству РИА Новости.

«Зеленский – это своего рода коллективный аватар группы очень сильных, очень жестких, циничных коммерсантов. Украинских. Такой аватар, который их прикрывает», - заявил Табачник.

При этом бывший вице-премьер считает, что Зеленского также используют для прикрытия фашистских и нацистских движений в верхушке украинской власти, так как президент, создающий образ этнического еврея, становится хорошим аргументом для отрицания нацизма в стране.

По словам Табачника, украинские олигархи занимаются тем, чтобы полностью завершить разграбление Украины, всех поставок с Запада, всех богатств и накоплений. Всё это они отправляют в безопасные с политической точки зрения страны, куда затем переберутся и самостяотельно.

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