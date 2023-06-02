Что произошло в ночь на 2 июня Фото: Александр КОЦ

В ночь на 2 июня 2023 года стали известны подробности грядущего расширения Вооружённых сил Российской Федерации. Для этих целей будут сформированы две новые армии, 31 подразделение, один корпус, а также откроется два новых военных округа.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев высоко оценил отечественную военную промышленность, рассказав о сборке шести сотен современных танков с начала 2023 года, и других успехах.

У президента США Джо Байдена день выдался тяжёлым. Сперва глава государства упал на церемонии выпуска курсантов Академии ВВС США, а затем, вернувшись в Вашингтон, ударился головой при выходе из вертолёта.

У другого известного американца, бизнесмена Илона Маска, дела идут явно лучше. Предприниматель подтвердил свои планы по переименованию популярной социальной сети Twitter, владельцем которой он является. Новым названием соцсети может стать лаконичное «Х».

Минувшей ночью в информационное поле вышел и бывший вице-премьер Украины Дмитрий Табачник, рассказавший о том, что Владимир Зеленский является лишь удобным прикрытием для группировки олигархов, занимающихся разграблением страны и поставок западной помощи.