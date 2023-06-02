В Польше сообщили о воровстве и возвращении страны в девяностые годы

В INN Poland заявили о кражах и возвращении Польши в девяностые Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Атмосфера страха, неуверенности и недоверия, а также кражи в Польше говорят о возвращении в страну «лихие девяностые». Об этом написал обозреватель INN Poland Конрад Багиньский.

«Реалии таковы, что преступность растет, люди чувствуют угрозу. Владельцы магазинов подсчитывают потери, у людей угоняют автомобили или крадут запчасти», - сказано в публикации.

Как отмечается в статье, сейчас в Польше каждый продавец смотрит на покупателя в продуктовой лавке как на потенциального вора. По словам автора статьи, из таких владельцев магазинов, с кем он общался, не было ни одного, кто бы не пожаловался на кражу.

«Недавно я был в супермаркете. Какой-то человек с пакетами перепрыгнул через перегородку у неработающей кассы. Ему не повезло, он зацепился, пакет порвался, покупки разлетелись по полу», - заявил он.

Багиньский заявил, что одна из сотрудниц кассы сообщила ему, что такие инциденты происходят все чаще. Как полагает автор статьи, за последние два - три года с Польшей "что-то произошло", однако непонятно что именно.