Стало известно первоначальное название «Богемской рапсодии» группы Queen Фото: REUTERS

Известная песня британской группы Queen «Богемская рапсодия» изначально называлась «Монгольская рапсодия». Об этом сообщает телеканал Sky News, уточняя, что перечеркнутый и исправленный вариант названия можно увидеть в черновиках фронтмена группы Фредди Меркьюри, которые сейчас выставлены на торги аукционным домом Sothby’s.

Отмечается, что набросок текста сделан карандашом на бланке теперь уже несуществующей авиакомпании British Midland. На листе был напечатан календарь за 1974 год, а в студии песню записали в августе 1975 года. Песня продолжительностью около шести минут после своего выхода девять недель возглавляла британские музыкальные чарты, став визитной карточкой Queen.

Часть текста оказалась забракована, а некоторые строчки в результате были заменены.

Стартовая цена 15 страниц с набросками разных песен, написанных Фредди Меркьюри, составляет 1,2 млн фунтов стерлингов (около 1,5 млн долларов).

Аукцион, посвященный Queen, должен пройти 6 сентября 2023 года. Там собираются продать свыше 1,5 тысячи личных вещей солиста группы. Часть прибыли пойдет в благотворительный фонд Фредди Меркьюри, а также в фонд певца и композитора Элтона Джона.

Напомним, в 2019 году звукозаписывающая компания Universal Music опубликовала клип на ранее неизданную версию песни Фредди Меркьюри Time Waits For No One. Композиция была написала за пять лет до смерти артиста - в 1986 году.