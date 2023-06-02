Бывший вице-премьер Украины заявил, что переговоры Москвы и Киева возможны только без Зеленского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москве нет смысла вести переговоры с президентом Владимиром Зеленским. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости бывший вице-премьер Украины, экс-министр образования и науки Украины Дмитрий Табачник.

— С Зеленским переговоры невозможны. Ну нет смысла обсуждать мир. Любой врач-ветеринар вам скажет, что бешенство у собаки и у лисицы не лечится никаким лекарством. Не придумано человечеством, — заявил Табачник.

Он также отметил, что начинать мирные переговоры можно будет только денацификации Украины. По его словам, именно этот факт должен стать не только декларируемым Москвой, но и реальным действием со стороны Украины.

Табачник также подчеркнул, что некоторые из постулатов, которых придерживаются на Украине — явно нацистские.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Россия не будет вести переговоры, пока не одержит победу. Помимо этого он добавил, что не видит оптимизма в развитии ситуации на Украине этим летом.