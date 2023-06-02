Reuters: США нашли способ закупать в Японии партии тротила для снарядов Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон нашел способ закупать у Японии партии тротила для производства снарядов НАТО калибра 155 миллиметров, которые необходимы для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что экспортные ограничения в Японии на товары двойного назначения или оборудование, которые продаются на коммерческой основе, менее строгие, чем на товары исключительно военного назначения, поэтому Вашингтон сможет закупать ноутбуки Panasonic Toughbook для своих военных.

Как отмечается, в Японии после посещения главы Пентагона Ллойда Остина заявили Белому дому о разрешении продажи промышленного тротила, поскольку данная взрывчатка не является продуктом исключительно военного назначения.

Напомним, накануне, 30 мая, украинские войска выпустили шесть «натовских» снарядов по Донецку. Как писал сайт KP.RU, под обстрел попал Кировский район города.