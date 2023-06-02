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НовостиПолитика2 июня 2023 6:03

СК России предъявил обвинение украинскому пограничнику, расстрелявшему двух жителей Мариуполя

Пограничник открыл огонь на поражение
Елизавета КУЗНЕЦОВА
СК России предъявил обвинение украинскому пограничнику, расстрелявшему двух жителей Мариуполя

СК России предъявил обвинение украинскому пограничнику, расстрелявшему двух жителей Мариуполя

Фото: Олег ЗОЛОТО

Предъявлено обвинение украинскому пограничнику, который был причастен к убийству двух мирных граждан в Мариуполе. Об этом сказано в заявлении пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Как сказано в сообщении, пограничника обвиняют по статьям о «жестоком обращении с гражданским населением», а также «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство».

По данным следователей, в конце марта прошлого года украинский пограничник, находясь в Мариуполе, потребовал остановиться у мужчины и женщины, которые проезжали на мотороллере, но, когда началась стрельба на близлежащей улице, горожане попытались укрыться в безопасном месте. Тогда Ростовский открыл огонь на поражение.

«Доказательствами вины Ростовского являются показания других украинских военнослужащих, которые присутствовали на месте происшествия в момент убийства, а также показания местных жителей, являвшихся очевидцами», - заявили в СК РФ, отметив также, что пограничник также признал свою вину.

Напомним, в минувшую среду, 31 мая, за убийство мирных жителей в Мариуполе к 25 годам заключения приговорили двух боевиков «Азова» (Запрещенная в России террористическая организация).