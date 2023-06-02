СК России предъявил обвинение украинскому пограничнику, расстрелявшему двух жителей Мариуполя Фото: Олег ЗОЛОТО

Предъявлено обвинение украинскому пограничнику, который был причастен к убийству двух мирных граждан в Мариуполе. Об этом сказано в заявлении пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Как сказано в сообщении, пограничника обвиняют по статьям о «жестоком обращении с гражданским населением», а также «применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство».

По данным следователей, в конце марта прошлого года украинский пограничник, находясь в Мариуполе, потребовал остановиться у мужчины и женщины, которые проезжали на мотороллере, но, когда началась стрельба на близлежащей улице, горожане попытались укрыться в безопасном месте. Тогда Ростовский открыл огонь на поражение.

«Доказательствами вины Ростовского являются показания других украинских военнослужащих, которые присутствовали на месте происшествия в момент убийства, а также показания местных жителей, являвшихся очевидцами», - заявили в СК РФ, отметив также, что пограничник также признал свою вину.

Напомним, в минувшую среду, 31 мая, за убийство мирных жителей в Мариуполе к 25 годам заключения приговорили двух боевиков «Азова» (Запрещенная в России террористическая организация).