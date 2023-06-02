Два беспилотника атаковали объекты ТЭК в Смоленской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Два беспилотника дальнего радиуса действия в ночь на пятницу, 2 июня, атаковали объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые расположены в Смоленской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Василий Анохин, уточнив, что пострадавших и критических повреждений нет.

«Около трех часов ночи … были атакованы двумя беспилотниками дальнего радиуса действия объекты топливно-энергетического комплекса. Пострадавших и жертв нет. Критических повреждений и пожаров тоже нет», - написал врио главы области в своем Telegram-канале, уточнив, что атаки произошли в деревне Пересна в Починковском районе и в деревне Дивасы в Смоленском районе.

Анохин заявил, что на данный момент на месте работают оперативные службы для устранения последствий, а также уточнил, что расстояние от деревень до российско-украинской границы превышает 300 км.

Напомним, в ночью на пятницу, 2 июня, в небе рядом с Курском были сбиты несколько украинских беспилотников. Как писал сайт KP.RU, губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей сохранять спокойствие, а также проявлять бдительность.