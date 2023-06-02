Суд приговорил красноярского экс-депутата Хашиева к 16 годам колонии за организацию убийства журналиста Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Красноярский краевой суд признал бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева виновным в организации в 2017 году убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, приговорив экс-парламентария к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Организатору убийства - 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Исполнитель приговорен к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев», - сказано в заявлении прокуратуры.

Напомним, Дмитрия Попков убили в Минусинске в мае 2017 года, а спустя три года суд арестовал предполагаемого заказчика убийства - Ису Хашиева, а также двоих причастных к убийству - Николая Горюнова и Виктора Шестакова.

По версии следствия, Хашиев предложил Горюнову организовать убийство журналиста, с которым тот ранее имел конфликт в ходе выборов главы района в 2016 году. Горюнов привлек к исполнению на тот момент несовершеннолетнего Шестакова, который и застрелил Попкова.

Николай Горюнов в июне прошлого года был осужден по данному делу на 17 лет колонии строгого режима.