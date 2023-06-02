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НовостиПроисшествия2 июня 2023 7:33

Умер ребенок, тяжело раненый при обстреле ВСУ Алмазной в ЛНР

Мальчик умер, не приходя в сознание
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Умер ребенок, тяжело раненый при обстреле ВСУ Алмазной в ЛНР

Умер ребенок, тяжело раненый при обстреле ВСУ Алмазной в ЛНР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десятилетний мальчик, получивший тяжелые ранения во время обстрела города Алмазной в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер в больнице. Об этом рассказал мэр Стаханова, в административном подчинении которого находится данный город, Сергей Жевлаков, уточнив, что ранения мальчик получил в минувшие воскресенье, 28 мая.

«Десятилетний Даниил, который … получил тяжелейшие травмы в результате обстрела Алмазной вооруженными формированиями Украины, сегодня утром умер в республиканской больнице, не приходя в сознание», - написал градоначальник в Telegram-канале в пятницу, 2 июня, выразив соболезнования родителям мальчика.

Напомним, в минувшую среду, 31 мая, в результате обстрела украинскими войсками птицефабрики в поселке Карпаты в Луганской Народной Республики погибло пять человек, а 19 человек ранены.