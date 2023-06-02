Михаил Дегтярев: «Забота о трудоспособном населении - первостепенная для нас задача»

Хабаровский край станет пилотным регионом в реализации нового проекта превентивной медицины. Фото: правительство Хабаровского края

Реализацию еще одного проекта одним из первых возьмет на себя Хабаровский край во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым. Новый проект превентивной медицины получил название «ЗдоровьеЗдоровых», а его появление в регионе стало возможным после рабочей встречи главы края с президентом Национальной курортной ассоциации Александром Разумовым и президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым.

Участники встречи обсудили новые возможности для развития санаторно-курортного лечения и индустрии гостеприимства на территории региона, а также обозначили точки соприкосновения для более тесного сотрудничества. Как отметил глава региона, большие силы сейчас должны быть брошены на восстановление участников СВО, однако и о здоровье трудоспособного населения забывать никто не собирается, поэтому идея воплощения проекта очень своевременна.

- В настоящее время перед российской экономикой и трудоспособным населением стоят масштабные задачи, что особенно ощущается здесь, на Дальнем Востоке. Мы строим железные дороги, порты, горно-обогатительные комбинаты. В полную силу работают наши заводы, выпускающие корабли для Тихоокеанского флота и самолеты для воздушно-космических сил страны. Все это требует квалифицированных кадров, поэтому забота о человеке труда, о здоровом человеке является первостепенной задачей для нас, - заявил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Президент Национальной курортной ассоциации отметил, что инициатива Хабаровского края выступить в качестве пилотного региона поможет наладить систему, чтобы появилось понимание, как проект может быть реализован на остальных территориях России. В ходе встречи Михаил Дегтярев поручил заняться запуском «ЗдоровьяЗдоровых» заместителю председателя по социальным вопросам Евгению Никонову.

Кроме того, большой вопрос заключается в том, как дальше будет развиваться отрасль санаторно-курортного лечения и реабилитации на базе уже организованной в крае инфраструктуры. Потенциал местных учреждений для восстановления здоровья будет оценен специалистами Национальной курортной ассоциации, после чего будет разработана дорожная карта с поэтапными действиями по повышению качества и привлекательности региональных здравниц.

Прежде всего, по мнению губернатора, внимания заслуживают радоновые источники, расположенные в Ванинском районе, и старейшая на Дальнем Востоке бальнеолечебница «Анненские воды» в Ульчском районе.

Остальную часть встречи посвятили планам по развитию индустрии гостеприимства. Как заметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, чтобы можно было привлекать туристов, сначала необходимо создать условия, которые будут удовлетворять местных жителей. Губернатор пообещал четко донести мысль до всех чиновников, ответственных за отрасль.