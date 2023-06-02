Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о новом этапе строительства моста через Томь

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

Глава Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о начале нового важного этапа строительства моста через реку Томь в Кемерове. 12 июня стартует вторая стадия надвижки металлоконструкций пролетного строения. Мост, которому жители в ходе онлайн-голосования дали название «Звездный», станет важной частью автодороги «Северо-Западный обход Кемерова». Трассу строят в рамках программы социально-экономического развития региона до 2024 года.

«Мы ставим задачу построить эту важную для Кузбасса автодорогу в более сжатые сроки, чем это было предусмотрено изначально. Трасса существенно разгрузит кемеровские улицы от транзитного грузового транспорта, который двигается по федеральной трассе «Сибирь». Она сделает движение более безопасным, позволит улучшить экологическую обстановку в жилых массивах города. Движение по Северо-Западному обходу Кемерова запустим уже в 2024 году», - рассказал Сергей Цивилев.

Мост строится за счет федеральных и региональных средств, общая сумма затрат – 8,84 млрд рублей.