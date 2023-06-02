Почта Молдавии возобновила отправку писем в Россию после двухнедельного перерыва Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственное предприятие «Почта Молдавии» заявило о возобновлении приема и отправки почтовых отправлений в Россию с пятницы, 2 июня.

«С сегодняшнего дня, 2 июня, возобновился прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в РФ», - сказано в заявлении, которое было опубликовано в пятницу, 2 июня, на официальном сайте госпредприятия.

Напомним, 19 мая 2023 года «Почта Молдавии» сообщила о приостановке приема корреспонденции для отправки в Россию «из-за невозможности отправки почты по этому направлению».

Как писал сайт KP.RU, в заявлении предприятия сообщалось, что руководство компании прилагает максимум усилий для того, чтобы в кратчайшие сроки разрешить все возникшие проблемы, возобновив процесс приема, а также отправки почтовой корреспонденции. Аналогичная проблема возникала год назад – в мае 2022 года.