Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что у Запада заканчивается оружие для передачи Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Великобритании и других западных союзников Украины истощаются запасы вооружения, которое они могут предоставить Киеву. Такое заявление сделал глава Минобороны Британии Бен Уоллес в интервью газете The Washington Post.

— Мы все видели реальность, которая заключается в том, что у всех нас заканчивается оружие, — заявил Уоллес.

Также он подчеркнул, что все партнеры Украины вынуждены закупать все больше вооружения для Киева, поскольку национальные запасы уже истощены. Он добавил, что Запад несмотря на это намерен предоставлять Украине финансирование и вооружение, не подталкивая Зеленского к переговорам с Россией.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Североатлантического альянса наращивать производство боеприпасов из-за истощения запасов. Сейчас уже все союзники не способны поставлять Киеву нужное количество вооружения. Для этого на встречу министров обороны пригласили представителей сферы оборонной промышленности.