Суд отклонил иск Максима Галкина*, требовавшего снять с него статуса иноагента

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 2 июня, отклонил иск шоумена Максима Галкина* Фото: Борис КУДРЯВОВ

Замоскворецкий суд Москвы в пятницу, 2 июня, отклонил иск к Министерству юстиции Российской Федерации от шоумена Максима Галкина*, который требовал снять с него статус иностранного агента.

«В удовлетворении исковых требований отказать», - приводит ТАСС решение судьи.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 2 июня, Замоскворецкий суд Москвы уже отклонил аналогичный иск от блогера Ильи Варламова* и рассмотрит такое же заявление от юмориста Семёна Слепакова*.

Напомним, Министерство юстиции Российской Федерации включило Максима Галкина* в реестр физических лиц-иностранных агентов в сентябре прошлого года. На сайте ведомства говорилось, что комик был включен в список иноагентов за осуществление политической деятельности. По данным Минюста РФ, артист получал финансирование от Украины.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.