В МИД РФ заявили, что Украина “выстрелит себе в ногу”, если не продлит соглашение о транзите газа с Россией

Украина навредит ЕС, если не продлит соглашение по транзиту газа с Россией Фото: REUTERS

Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о том, что Украина в случае непродления соглашения по транзиту газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон странам ЕС.

"В случае непродления транзитного соглашения после 2024 года Украина нанесет удар по странам ЕС, которые покупают российский газ, и одновременно сама выстрелит себе в ногу, лишившись дивидендов от транзита", - сообщил Галузин в интервью ТАСС, добавив, что данная ситуация негативно отразится на самостоятельности Европы, однако при этом "вызовет радость" у Вашингтона, которые стараются "максимально нажиться на украинском кризисе".

Галузин, комментируя недавнее заявление экс-главы австрийской нефтегазовой компании OMV Герхарда Ройса о том, что Киев не собирается продлевать соглашение о транзите газа с Москвой, сообщил, что официальных уведомлений от украинской стороны по таким намерениям не поступало.

Напомним, в декабре 2019 года российские и украинские стороны договорились о пролонгации соглашения по транзиту голубого топлива из РФ через территорию Украины на срок с 2020 по 2024 год. Договор предусматривал возможность его продления еще на 10 лет. Сайт KP.RU писал, что тогда стороны договорились об отказе от любых претензий по истекшему контракту.