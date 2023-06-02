СБУ заявила об аресте активов жены Виктора Медведчука в Одесской области на 20 млн долларов Фото: скриншот с видео

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об аресте активов Оксаны Марченко, супруги оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, на сумму 740 млн гривен (более 20 млн долларов).

Как сообщается в заявлении ведомства, арест наложен на акции Оксаны Марченко в семи предприятиях припортовой инфраструктуры в Одесской области. «Общая стоимость заблокированных активов составляет около 740 млн гривен», - сказано в сообщении в Telegram-канале СБУ.

В ведомстве также заявляют, что арест имущества был осуществлен в рамках расследования уголовного дела в отношении супруга Медведчука по части 3 статьи 110-2 Уголовного кодекса Украины о «финансировании свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения территории или государственной границы».

Напомним, Марченко была объявлена в розыск Управлением СБУ в Ивано-Франковской области в конце марта этого года. Медведчуку ранее было предъявлено обвинение по делу о государственной измене.

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