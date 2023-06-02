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НовостиПолитика2 июня 2023 9:21

Медведев не поверил заявлениям Apple, отрицающей сотрудничество со спецслужбами США

Политик заявил, что «чудес не бывает»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев не поверил заявлениям Apple, отрицающей сотрудничество со спецслужбами США

Медведев не поверил заявлениям Apple, отрицающей сотрудничество со спецслужбами США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев не верит сообщениям компании Apple, которая отрицает использование iPhone в интересах американских спецслужб. Он призвал это учитывать и пользователей Samsung с Android.

«Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться», - заявил политик, отметив, что «чудес не бывает».

Напомним, днем ранее, 1 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о раскрытии разведакции спецслужб США, проведенной при помощи устройств Apple. Сообщалось, что заражению вирусом подверглись несколько тысяч смартфонов. Компания отвергла эти обвинения.