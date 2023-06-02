Медведев не поверил заявлениям Apple, отрицающей сотрудничество со спецслужбами США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель руководителя Совета безопасности РФ России Дмитрий Медведев не верит сообщениям компании Apple, которая отрицает использование iPhone в интересах американских спецслужб. Он призвал это учитывать и пользователей Samsung с Android.

«Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: а) она беззастенчиво врет или б) она собралась закрыться», - заявил политик, отметив, что «чудес не бывает».

Напомним, днем ранее, 1 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о раскрытии разведакции спецслужб США, проведенной при помощи устройств Apple. Сообщалось, что заражению вирусом подверглись несколько тысяч смартфонов. Компания отвергла эти обвинения.