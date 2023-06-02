ВСУ получали грузы из американского исследовательского центра Фото: pixabay.com

В освобожденном в ходе спецоперации городе Рубежное Луганской Народной Республики нашли документы, которые подтверждают взаимодействие ВСУ с исследовательским университетом штата Миссури. Об этом рассказала в беседе с РИА Новости российская военнослужащая.

— Документ, который мы нашли в Рубежанской санитарной станции. Это письмо сопровождения 57-ой бригады ВСУ, которая на тот момент располагалась где-то в районе Рубежного, о том, что нужно сопроводить две машины, которые прибыли с грузом из Вашингтона, из штата Миссури, — заявила собеседница.

Также она отметила, что на письме была дата 10 мая 2019 года, а подписано оно было «главным санитарным врачом города Рубежное и Кременского района» П.В. Кондиным.

Помимо этого, там была пометка «для служебного использования», а сам груз должен быть доставлен в район находившейся в тот момент линии соприкосновения подконтрольной Киеву Станицы Луганской.

Ранее KP.RU рассказывал, что США поставляют Киеву неисправное оружие и технику, которое может при использовании повлечь смерть солдат ВСУ. Это связано с тем, что оно хранилось в ужасных условиях на американских базах.

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