Cпецпредставитель КНР Ли Хуэй опроверг приписываемые ему изданием WSJ заявления по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецпредставитель Китая по делам Евразийского региона Ли Хуэй опроверг приписываемые ему изданием Wall Street Journal слова о призывах немедленно прекратить конфликт на Украине и закрепить за Россией новые регионы.

"Я и сам не знаю, кто этот европейский чиновник, о котором писала газета Wall Street Journal, <…> но эти сообщения совершенно не соответствуют действительности", — заявил Ли Хуэй на пресс-конференции после европейского турне, направленного на решение украинского конфликта.

Напомним, ранее газета The Wall Street Journal, писала о том, что спецпредставитель КНР Ли Хуэй якобы выступил с призывом добиться немедленного прекращения огня на Украине при сохранении за Россией ее новых регионов. Позже официальный представитель МИД Китая Мао Нин также опровергла информацию из статьи американской газеты.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу в конфликте. Политик считает, что Евросоюзу следует сконцентрироваться на военной поддержке Киева, без которой украинская армия проиграет на поле боя.

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