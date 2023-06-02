Украинские войска нанесли удар по морскому порту Бердянска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) около 12:00 в пятницу, 2 июня, нанесли удар по морскому порту Бердянска в Запорожской области. Об этом рассказали местные власти в Telegram-канале.

«Киевский террористический режим сегодня, 2 июня … нанес удар по мирному Бердянску. Попадание пришлось по территории морского порта», - сказано в публикации, где уточняется, что, согласно предварительной информации, разрушений жертв и нет.

Государственное унитарное предприятие (ГУП) Запорожской области «Бердянский морской торговый порт» возобновило работу после разминирования в минувший вторник, 30 июня, когда в море вышло первое судно, которым стал сухогруз с зерном.

Напомним, сегодня, 2 июня, глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о том, что украинские войска завершили формирование группировок для наступления на Запорожском направлении.