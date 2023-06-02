Блинкен: конфликт на Украине усилил возможности США отвечать на потенциальные угрозы со стороны Китая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления заявил, что конфликт на Украине усилил возможности Вашингтона отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая.

“Конфликт на Украине не снизил возможности США отвечать на потенциальные угрозы, исходящие от Китая, они были усилены”, — заявил Блинкен на выступлении в мэрии Хельсинки, отметив, что события на Украине не отвлекли Вашингтон от ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, издание Mysl Polska отмечало, что Вашингтон использует Украину исключительно как инструмент для ослабления России. Авторы статьи считают, что для США Украина — это ресурс, в который они вложили значительные средства, и они будут использовать его до тех пор, пока он служит цели.

При этом в издании отметили, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта и прямом участии в нем, поскольку сам столкнулся с большой угрозой в лице Китая.