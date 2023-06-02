Путин: мы не позволим недоброжелателям раскачать ситуацию в России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 2 июня, провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил обеспечение внутриполитической безопасности страны в ответ на попытку недоброжелателей раскачать ситуацию.

Российский лидер призвал сделать все для того, чтобы не позволить сделать это.

«Совсем недавно мы с коллегами занимались вопросами межнациональных отношений ... Сегодня этими же вопросами мы займемся, применительно к безопасности России. С учетом тех усилий, которые принимают наши недоброжелатели, чтобы раскачать ситуацию. А мы же не должны допустить им этого сделать», - заявил глава государства.

Напомним, прошлое оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, которое состоялось 26 мая 2023 года, было посвящено обсуждению дополнительных социальных гарантий участникам специальной военной операции на Украине, а также членам их семей.