Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не враги россиянам

Блинкен не считает США врагами для россиян. Фото: REUTERS

Глава госдепартамента США Энтони Блинкен во время выступления на мероприятии в Хельсинки заявил, что США не являются врагами для россиян.

"США не являются вашим врагом", - сказал Блинкен, обратившись к российскому народу в ходе своего выступления на мероприятии в здании ратуши Хельсинки, организованном Финским институтом международных отношений.

Блинкен добавил, что Вашингтон на протяжении 30 лет поддерживает стабильные отношения с Москвой, так как в США считают, что "безопасная и процветающая Россия отвечает интересам Америки".

Накануне Блинкен на пресс-конференции заявил, что США вместе со своими союзниками по НАТО готовятся выделить очередной "солидный пакет" помощи Украине к началу саммита в Вильнюсе, который запланирован на 11-12 июля. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что военная помощь Запада киевскому режиму не может повлиять на исход спецоперации.

Напомним, 1 июня американский политолог Аарон Гуд сообщил, что США начали терять свою гегемонию в мире из-за украинского конфликта.