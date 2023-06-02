Блинкен заявил, что США не стремятся к свержению российской власти Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госсекретарь Соединенных Штатах Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не является врагом для российских граждан, а также никогда не стремился к свержению российских властей.

«У нас нет цели свергнуть правительство РФ, у нас никогда не было такой цели. Россияне должны сами решать, каким будет их будущее», - заявил госсекретарь США в ходе своего выступления в мэрии Хельсинки.

Блинкен также выступил с обращением к россиянам, в котором заявил о том, что Соединенные Штаты не являются врагом для российских граждан.

«США - не ваш враг, после мирного завершения холодной войны, у нас была надежда, что у РФ светлое будущее, свободное и открытое к интеграции со всем миром», - заявил политик, добивав, что свыше 30 лет Соединенные Штаты «работали над стабильными взаимоотношениями» с Россией.

Как писал сайт KP.RU, Блинкен также заявил, что Вашингтон готов поддержать любую инициативу, которая приведет Россию к переговорам по Украине.