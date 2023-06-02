Депутат Милонов получил травму в зоне спецоперации на Украине Фото: t.me/govoritmilonov

Депутат Виталий Милонов, отправившийся добровольцем в зону проведения спецоперации на Украине, сообщил, что получил незначительную травму во время службы.

“Ну, это ерунда, поднадорвал ахилл чуть-чуть, нормально все”, — сообщил Милонов агентству РИА Новости. Также он отметил, что в зоне спецоперации продолжает выполнение боевых задач по корректировке беспилотников и участвует в постройке фортификационных сооружений.

Напомним, Виталий Милонов в марте вернулся в Петербург с передовой. Пять месяцев он провел в Донбассе, где служил по контракту. Милонов был в составе артиллерийской противотанковой батареи под Горловкой и рассказал KP.RU, как проходит жизнь под постоянным сопровождением звуков артиллерии, в чем заключается задача артиллеристов в зоне СВО и как его подразделение ликвидировало сына генерала украинской армии.

Также недавно председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов попросил освободить его от должности в связи с возвращением в зону спецоперации на Украине.