Россия стала крупнейшим инвестором в Иране после вложений 2,7 млрд долларов в месторождения нефти Фото: REUTERS

Крупнейшим иностранным инвестором в Иран стала Россия, проекты который включают энергетику, железные дороги, а также автомобилестроение и сельское хозяйство. Об этом рассказал глава Совместной ирано-российской торговой палаты Хади Тизхуштабан.

Как заявил глава торговой палаты, после вложений 2,7 млрд долларов в два иранских нефтяных проекта на долю России приходится 45% от общего объема иностранных инвестиций в период с октября 2021 года по январь 2023 года.

Отмечается, что примерно 60% платежей Иран и Россия ведут в национальных валютах, 40% из которых приходится на рубль. Как сообщается, Тегеран поставляет Москве продукцию автомобильной промышленности, а также продукты питания.

Напомним, 17 мая этого года вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Москва выделит 1,3 млрд евро кредита для строительства дороги Решт-Астара в Иране.