В Кузбассе для работающих матерей ввели сокращенный график

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасские мамы летом будут работать по сокращенному графику. По инициативе главы региона Сергея Цивилева для женщин с детьми по пятницам ввели укороченный рабочий день - с 08:30 до 15:00. При этом их средний заработок сохраняется. Эта мера будет действовать в регионе до 31 августа.

«В Кузбассе всегда в особом приоритете поддержка материнства и детства, семейных ценностей. В современных условиях, когда в большинстве случаев оба родителя заняты на работе, трудно выделять достаточно времени на воспитание подрастающего поколения. А в летний период, когда дети обычно уже завершили учебу в школе, им требуется особое внимание со стороны взрослых», - отметил Сергей Цивилев.

Мерой поддержки могут воспользоваться женщины, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных и принятых под опеку. Бюджетные организации региона уже ввели сокращенный рабочий день для матерей. Это по рекомендации губернатора Сергея Цивилева сделали и крупные предприятия области.