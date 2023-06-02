В Таиланде рассказали, когда возобновят 45-дневный безвизовый режим для россиян Фото: Алексей МАТВЕЕВ

После того, как новое правительство Таиланда полноценно вступит в силу, будет запрашиваться возобновление 45-дневного безвизового режима для россиян. Об этом сообщил исполнительный директор Управления по туризму Таиланда Тирасин Тапен в рамках выставки ТТМ+2023. Его слова приводит ATOP.

Также он отметил, что на данный момент нет ясности по возвращению таиландских перевозчиков в Россию и до конца года ожидать рейсов тайских авиалиний не стоит. При этом Таиланд всегда открыт для всех перевозчиков из России.

Тапен добавил, что всем россиянам доступна отельная база Таиланда в том же объеме, что и до пандемии. Он рассказал, что новый туристический сбор будет в размере 300 батов и будет включен в стоимость авиабилета, а вступит в силу он вероятно с сентября.

Ранее Владимир Путин обсудил с Сергеем Лавровым возможный безвизовый режим с несколькими странами. Предложение будет касаться разных регионов мира.