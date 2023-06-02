Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что Украину не пригласят вступить в НАТО на саммите в июле

В Британии заявили, что Украине не стоит рассчитывать на приглашение в НАТО в июле Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил о том, что Украину не пригласят вступить в Североатлантический альянс на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

Уоллес в интервью The Washington Post сказал о том, что НАТО наравне с ЕС не должны совершать ошибок прошлого, давая слишком много обещаний таким кандидатам, как Украина.

"Мы должны быть реалистами и говорить: "В Вильнюсе этого не произойдет", - заявил Уоллес, отметив, что Украину не стоит ждать в НАТО "в ближайшее время".

Напомним, саммит альянса состоится в столице Литвы Вильнюсе с 11 по 12 июля. 1 июня госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал, что к началу июльского саммита американцы вместе со своими союзниками по НАТО готовят для Украины очередной "солидный пакет" помощи.

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая в Молдавии, заявил, что надежды Киева на приглашение вступить в союз НАТО в июле всё больше угасают.