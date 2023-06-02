Китай выразил озабоченность заявлениями о слежке США за дипломатами в России при помощи iPhone Фото: REUTERS

Пекин озабочен появившимися накануне сообщениями о слежке американских спецслужб за иностранными дипломатами в России при помощи iPhone. Такое заявление сделали в пятницу, 2 июня, в Министерстве иностранных дел КНР.

«Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, выражаем озабоченность в связи с этим», - приводит РИА Новости заявление внешнеполитического ведомства.

В министерстве уточнили, что долгое время Вашингтон, рассчитывая на свои технологические преимущества, без разбора осуществляли прослушивания, а также слежки по всему миру. «Это должно вызывать повышенную бдительность стран во всем мире», - добавили в МИД КНР.

Напомним, днем ранее, 1 июня, Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о раскрытии разведакции спецслужб США, проведенной с помощью устройств Apple. Как отмечалось, заражению вирусом подверглись несколько тысяч смартфонов. Компания тем временем отвергла эти обвинения.