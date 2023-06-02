Песков: отношения России с Польшей находятся на отрицательной отметке Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Отношения Российской Федерации и Польши находятся на нулевой и даже на отрицательной отметке. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

— Польша практически всегда была или врагом России, или в составе России, у стран «богатая история» отношений, — заявил Песков.

Также он отметил, что то поведение, которое сейчас демонстрируют польские власти, не сулят двусторонним отношениям стран ничего хорошего. Песков добавил, что русофобия, которая охватила власти Польши, лишает их объективности по всем вопросам, которые как-либо касаются России. Они не могут совершать продуманные действия.

Ранее Дмитрий Песков называл Польшу враждебным государством, а также говорил, что их руководство «бьется в истериках русофобии. По его словам, они открыто заявляют о намерении вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.