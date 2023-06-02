В Минпросвещения заявили, что школьный учебник по истории дополнят после победы России в спецоперации Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьный учебник истории с разделом про специальную военную операцию после победы России дополнят новыми разделами

«О причинах начала специальной военной операции, цели специальной военной операции, денацификация, демилитаризация … Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории», - заявил глава ведомства в интервью Первому каналу, отметив, что об этом нужно говорить «обязательно», указав также на то, что «это старшие классы, 11-е классы, новейшая история».

Напомним, ранее Кравцов заявил, что новый учебник истории для старших классов, который сейчас разрабатывает Министерство просвещения Российской Федерации, раскроет причины начала проведения специальной военной операции России на Украине.