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НовостиПолитика2 июня 2023 12:08

Песков заявил, что Россия приняла к сведению позицию Армении по конфликту на Украине

В РФ продолжают союзнические отношения с Ереваном
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Кремле учитывают позицию Армении по украинскому конфликту

В Кремле учитывают позицию Армении по украинскому конфликту

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле приняли к сведению позицию Армении по вопросу специальной военной операции на Украине.

"Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем", - сообщил журналистам официальный представитель Кремля в ответ на слова премьер-министра Никола Пашиняна в интервью CNN Prima News о том, что "Армения не союзник России, когда речь идет о конфликте вокруг Украины".

Песков отметил, что слова Пашиняна о специальной военной операции - "важное заявление". Несмотря на позицию Еревана, Москва "продолжает развитие концептуально союзнических отношений с Арменией".

Напомним, что в марте 2022 года в Ереване состоялся массовый митинг в поддержку спецоперации России на Украине, на котором были продемонстрированы флаги РФ и Армении, а также лозунги о дружбе двух стран.