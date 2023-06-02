Песков заявил, что Россия приняла к сведению позицию Армении по конфликту на Украине

В Кремле учитывают позицию Армении по украинскому конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле приняли к сведению позицию Армении по вопросу специальной военной операции на Украине.

"Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем", - сообщил журналистам официальный представитель Кремля в ответ на слова премьер-министра Никола Пашиняна в интервью CNN Prima News о том, что "Армения не союзник России, когда речь идет о конфликте вокруг Украины".

Песков отметил, что слова Пашиняна о специальной военной операции - "важное заявление". Несмотря на позицию Еревана, Москва "продолжает развитие концептуально союзнических отношений с Арменией".

Напомним, что в марте 2022 года в Ереване состоялся массовый митинг в поддержку спецоперации России на Украине, на котором были продемонстрированы флаги РФ и Армении, а также лозунги о дружбе двух стран.