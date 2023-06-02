19FortyFive: передача истребителей F-16 Турции может подорвать единство НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Обозреватель Майкл Рубин заявил, что Вашингтон рискует подорвать единство военного блока НАТО передачей американских истребителей F-16 Турции взамен на принятие Швеции в Североатлантический альянс.

“В лучшем случае, передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой”, — написал Рубин в статье для 19FortyFive.

Также он отметил, что уступки со стороны Вашингтона могут привести к тому, что другие члены военного блока также смогут использовать свое право голоса для извлечения выгоды, что в будущем может привести к расколу внутри НАТО.

“Передача самолетов F-16 или их улучшений Турции не укрепляет сплоченность и потенциал НАТО, а лишь подрывает их”, — резюмировал Рубин.

Напомним, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара на данный момент не готова к вступлению Швеции в НАТО и не сможет благосклонно относиться к их членству в Североатлантическом альянсе до тех пор, пока скандинавская страна “продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма”.