Песков сообщил, что Путин обязательно выступит на пленарной сессии ПМЭФ

Владимир Путин традиционно выступит на ПМЭФ Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о том, что президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году.

"Пленарное заседание с участием президента обязательно будет", - сообщил пресс-секретарь главы государства на брифинге, подтвердив, что "долгожданное выступление Путина" на крупнейшем экономическом форуме в РФ состоится.

"Мы сообщим когда, кто будет вести. Все детали вам предоставим своевременно", - уточнил Песков журналистам, добавив, что выступление Путина находится в стадии подготовки.

Напомним, деловая программа ПМЭФ-23 была опубликована сегодня, 2 июня, за две недели до старта форума. При этом в программе не была указана дата и время выступления президента России.

В мае стало известно, что участие в ПМЭФ-23 примут делегации Алжира и Кубы. ПМЭФ-23 пройдет 14-17 июня на площадке КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.