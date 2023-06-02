В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадала мирная жительница Александровки Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что в результате обстрела Александровки со стороны украинской армии пострадала одна мирная жительница.

“По оперативным линиям СЦКК ДНР за 2 июня по состоянию на 14.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Александровка: - по улице Горького, 250 ранена женщина 1999 года рождения”, — сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в СЦКК.

Напомним, ранее омбудсмен Луганской народной республики Виктория Сердюкова сообщила, что в мае от обстрелов со стороны украинской армии в ЛНР погибло пятнадцать мирных жителей, в том числе один ребенок, а также 51 человек получил ранения. Также она отметила, что украинская армия использовала для ударов по территории республики вооружение от западных союзников, в том числе крылатые ракеты Storm Shadow и реактивные системы залпового огня HIMARS.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что киевский режим давно перешел к тактике террора при помощи западного оружия. По его словам, заявления союзников Украины о недопустимости применения западного оружия для ударов по территории России – “очередная ложь”.