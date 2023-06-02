Кличко переложил ответственность за скандал с киевскими бомбоубежищами на Зеленского Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Мэр Киева Виталий Кличко согласился с тем, что работа бомбоубежищ в городе организована неудовлетворительно. Он предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому разделить с ним ответственность за это.

В середине мая жители нескольких городов Украины не смогли попасть в бомбоубежище из-за воздушных тревог, каждое второе укрытие было закрытым, из-за чего от жителей Киева поступали многочисленные жалобы.

"Это ни для кого не оправдания. Ответственность общая, всех служб, и моя как мэра города, однако хочу напомнить, что глав районов столицы назначает президент по представлению правительства", - сказал Кличко.

По словам Кличко, у него нет полномочий не только уволить главу района, но и даже объявить ему какой-либо выговор. Об этом мэр Киева написал в своем телеграмм-канале.

Напомним, на Украине разгорелся скандал, после того, как во время воздушной тревоги в Киеве было закрыто бомбоубежище. Мэр Киева Виталий Кличко заявил о проверке доступности всех укрытий города.