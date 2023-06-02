Политолог назвал цель переименования русских городов в Польше Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политолог МГУ им. М. В. Ломоносова Артем Косоруков в беседе с РИАМО назвал переименование русских городов в Польше одним из способов конструирования в общественном сознании граждан образа врага из России, а также оправдания провалов в экономической политике республики

«С одной стороны, это играет на руку США, которые стоят за русофобской политикой в Восточной Европе и хотят сделать из данных государств плацдарм для давления и нападения на Россию. С другой стороны, властям Польши удобно конструировать из России образ врага в общественном сознании поляков», - пояснил эксперт.

Косоруков отметил, что для Польши такие меры являются продолжением русофобской «политики памяти», которую в стране проводят с конца 1980-х годов, осуждая и уничтожая все объекты культуры, связанные с СССР и Россией.

Ранее в Польше начали демонтировать дорожные указатели на Калининград. Как сообщал телеканал «360», теперь российский город будут называть Крулевцем.

Тем временем президент Польши Анджей Дуда решил внести изменения в законопроект о создании комиссии по изучению российского влияния. Как заявил политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» в республике «решили дать заднюю» из-за критики США.