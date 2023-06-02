Daily Mail: ВСУ не будут использовать танки Abrams и F-16 в предстоящем контрнаступлении

Daily Mail: танки Abrams и F-16 не примут участие в контрнаступлении ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Объединенного комитета начальников США Марк Милли заявил, что американские танки Abrams и самолеты F-16 не будут участвовать в возможном контрнаступлении ВСУ, поскольку они отправятся Киеву для долгосрочной "стратегии сдерживания России".

“Все признают, что Украине нужны модернизированные ВВС. Это займет значительное количество времени”, — приводит слова генерала издание Daily Mail.

Также Милли отметил, что украинские подразделения уже проходят подготовку на американских танках, но ВСУ не получат эту технику в ближайшее время и контрнаступление начнется без нее. Милли отметил, что танки Abrams и истребители F-16 могут пригодиться Киеву в долгосрочной перспективе для отражения контратаки российской армии.

Напомним, издание Politico сообщало, что Владимир Зеленский хочет получить от стран Запада до 50 истребителей F-16. При этом обозреватель Брендан Коул отмечал, что в резерве авиации ВКС России находится около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков. Авиационный парк российской армии, по его словам, в десять раз больше, чем у ВСУ, и является главным козырем ВС России при возможном контрнаступлении Киева.