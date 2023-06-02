Косметолог сообщила об опасности народных средств

Косметолог сообщила об опасности народных косметических средств Фото: Shutterstock

Медицинский директор сети клиник Esthetic Clinic Евгения Антимирова в беседе с «Газетой.Ru» предупредила, что при домашнем косметическом уходе не стоит использовать травы с активными эфирными компонентами и витамины в неограниченном количестве.

«Главное требование к домашним процедурам с медицинской точки зрения - это, прежде всего, соблюдение принципа «не навреди», - заявила специалист, указав на необходимость с осторожностью использовать домашние скрабы на основе морской соли, уточнив, что ее кристаллы могут травмировать кожу.

Антимирова также не рекомендовала использовать маски из перца и горчицы, указав на возможность получить ожог кожи головы. Кроме того, косметолог посоветовала не умываться чаще двух раз в день - утром и вечером.

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