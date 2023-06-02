LGC: в Великобритании удвоилось число бездомных украинских беженцев за последние полгода

В Великобритании подскочило число бездомных украинских беженцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Количество бездомных украинских беженцев увеличилось в два раза в Великобритании за последние шесть месяцев, передает британский журнал Local Government Chronicle.

По данным Департамента повышения уровня жизни, жилищного строительства и общин, 3010 украинских семей остались без крова с конца ноября 2022 года. На сегодняшний день общее число бездомных украинских переселенцев составляет 5995, когда как еще в ноябре их было 2985.

При этом число бездомных украинских семей с детьми выросло на 94%, а количество бездетных пар за полгода удвоилось.

Из почти 6 тысяч украинских семей, которые остались без постоянного места проживания, 3,8 тысячи значатся участниками программы "Дома для Украины". Еще почти 1,5 тысячи получили разрешение на въезд в Британию по семейной схеме.

Напомним, в апреле KP.RU писал о том, что украинские беженки стали обращаться в постпредство России при ООН с жалобами на власти европейских стран, которые отбирают у них детей. Так, первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что к нему обращались украинки в том числе из Великобритании.