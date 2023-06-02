Гастроэнтеролог Кашух предупредила об опасности употребления мороженого в жару Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог и эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с «Газета.Ru» предупредила, что резкий перепад температур, который выдерживает слизистая горла при употреблении в жару мороженого, а также холодных напитков, может привести к фарингиту или ларингиту.

«Чем больше порция мороженого и чем быстрее человек его ест - тем сильнее переохлаждается ротоглотка. Соответственно, тем выше и риск воспаления горла и миндалин», - рассказала эксперт.

Кашух рекомендовала есть мороженое небольшими кусочками, не спеша, отметив, что тогда шанс заболеть понизится. Врач также посоветовала съесть мороженое дома, предварительно согрев его. По ее словам, мороженное нужно изначально достать из морозилки, положив на тарелку минут на пять, а на улице - подержать в руке некоторое время перед употреблением.

Врач-диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова рассказала, как выбрать наиболее полезное мороженое. Как писал Life.ru, эксперт рекомендовала выбирать мороженое из сливок или цельного молока.