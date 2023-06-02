США готовы и далее придерживаться количественных ограничений ДСНВ Фото: REUTERS

США готовы продолжать придерживаться ограничений по ДСНВ (договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) в случае готовности России. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы намерены придерживаться ключевых ограничений, если Россия тоже готова", - заявил Салливан.

Помимо этого, в Соединенных Штатах выразили готовность разработать с Россией договоренности на смену ДСНВ на период после 2026 года даже при условии нынешних противоречий. При этом, Вашингтон также будет уведомлять Москву о пусках своих баллистических ракет и проводимых учениях.

"США готовык контролировать вооружения, в том числе в формате пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, среди которых сами Соединенные Штаты, Россия, Китай, Великобритания и Франция", - добавил Салливан, пишет ТАСС.

Ранее в американском Госдепе заявили о том, что Соединенные Штаты больше не будут передавать России информацию о своих вооружениях с 1 июня.