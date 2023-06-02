В Евросоюзе обеспокоились из-за волны заражений новым вариантом коронавируса Фото: Shutterstock

Депутат Европарламента от Италии Стефания Замбелли обратилась к Европейской комиссии с вопросом о том, как оценивается ситуацию с волной заражений ХВВ-вариантами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Lenta.ru, которая ознакомилась с текстом заявления политика.

Замбелли обратила внимание на то, что данные опасные штаммы коронавирусной инфекции уже были обнаружены в Китае, а согласно прогнозам экспертам, к концу июня этого года в КНР будет фиксироваться около 65 миллионов новых случаев заражения в неделю.

«У новых вариантов наблюдается очень высокая трансмиссивность. Подчеркну, что она даже выше, чем у омикрона. Всё это вызывает большую озабоченность», - обратилась парламентарий к Еврокомиссии, спросив о том, как эксперты следят за развитием событий.

В Роспотребнадзоре ранее оценили экономический ущерб России от коронавирусной инфекции в 2022 году. Как писал сайт RT, согласно подсчетам ведомства, ущерб составил около 1,6 трлн рублей.