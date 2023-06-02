Экономист Разуваев посоветовал держать средства в рублевых вкладах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Lenta.Ru рекомендовал хранить средства в рублях, указав на высокие процентные ставки по вкладам.

«Если вам уж так хочется держать деньги в валюте, то есть дирхам - он привязан к доллару, есть азербайджанский манат, но в принципе в рублевой зоне всё вполне комфортно сейчас», - заявил эксперт.

По словам Разуваева, курс особенно должен волновать тех, кто едет за рубеж. Как он считает оставшийся у власти в Турции Реджеп Тайип Эрдоган «будет по-прежнему лечить инфляцию низкой ставкой». «Думаю, мы увидим не только 20 лир за доллар, а и 30, и 40, и 50, так что туристам это будет выгодно», - отметил он.

Агентство по страхованию вкладов сообщило, что в первом квартале 2023 года размер среднего вклада в российских банках превысил 300 тысяч рублей. Как писал ФАН, данная сумма стала рекордной с 2021 года.

Тем временем в пресс-службе Мосбиржи рассказали «Известиям», что с начала апреля этого года оборот торгов фьючерсами на дирхамы ОАЭ и индийские рупии превысил 2 млрд рублей. Как отмечалось, данные валюты нужны предпринимателям для ведения бизнеса с новыми партнерами.